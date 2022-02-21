Пашинян пригласил Путина приехать в Ереван

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что пригласил президента России Владимира Путина нанести визит в республику. "В ходе телефонного разговора президент РФ пригласил премьер-министра Армении посетить Москву с официальным визитом весной. В свою очередь премьер-министр Армении пригласил президента России посетить Армению", - сообщила пресс-служба правительства Армении. Согласно сообщению, в ходе разговора был обсужден процесс реализации договоренностей по Карабаху, достигнутых по трехсторонним заявлениям глав Армении, РФ и Азербайджана. "Стороны обсудили также ситуацию, сложившуюся в российско-украинских отношениях, а также вопросы региональной безопасности", - отметили в правительстве Армении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».