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Регион 21.02.2022 20:30

Пашинян пригласил Путина приехать в Ереван

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что пригласил президента России Владимира Путина нанести визит в республику.

"В ходе телефонного разговора президент РФ пригласил премьер-министра Армении посетить Москву с официальным визитом весной. В свою очередь премьер-министр Армении пригласил президента России посетить Армению", - сообщила пресс-служба правительства Армении.

Согласно сообщению, в ходе разговора был обсужден процесс реализации договоренностей по Карабаху, достигнутых по трехсторонним заявлениям глав Армении, РФ и Азербайджана.

"Стороны обсудили также ситуацию, сложившуюся в российско-украинских отношениях, а также вопросы региональной безопасности", - отметили в правительстве Армении.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР, РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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