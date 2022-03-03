Пограничники Азербайджана задержали наркокурьера с 14 кг наркотиков

Госпогранслужба (ГПС) Азербайджана сообщает о задержании наркокурьера на границе с Ираном.

«2 марта около 21:05 в зоне службы погранзаставы близ села Амирзейидли Бейлаганского района (на границе с Ираном – ИФ) Горадизского погранотряда ГПС был задержан Таир Мамедов, 1961 г.р., житель Физулинского района, который приехал на территорию на автомобиле «ВАЗ-2107», вышел из автомобиля и попытался уйти со спортивной сумкой и пакетом. Во время осмотра внутри сумки и пакета было обнаружено и изъято в общей сложности 14,2 кг наркотиков (5,8 кг марихуаны, 4,2 кг героина, 2,1 кг опиума и психотропные вещества – 1900 таблеток метадона и 290 таблеток препарата «Gabaprel 300»)», - отмечается в информации ГПС.

Мамедов ранее привлекался к уголовной ответственности за подобные преступления.

«По факту ведется расследование», - сообщили в ведомстве.

Э.Шафиев