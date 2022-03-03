Пограничники Азербайджана задержали наркокурьера с 14 кг наркотиков

Госпогранслужба (ГПС) Азербайджана сообщает о задержании наркокурьера на границе с Ираном.
«2 марта около 21:05 в зоне службы погранзаставы близ села Амирзейидли Бейлаганского района (на границе с Ираном – ИФ) Горадизского погранотряда ГПС был задержан Таир Мамедов, 1961 г.р., житель Физулинского района, который приехал на территорию на автомобиле «ВАЗ-2107», вышел из автомобиля и попытался уйти со спортивной сумкой и пакетом. Во время осмотра внутри сумки и пакета было обнаружено и изъято в общей сложности 14,2 кг наркотиков (5,8 кг марихуаны, 4,2 кг героина, 2,1 кг опиума и психотропные вещества – 1900 таблеток метадона и 290 таблеток препарата «Gabaprel 300»)», - отмечается в информации ГПС.
Мамедов ранее привлекался к уголовной ответственности за подобные преступления.
«По факту ведется расследование», - сообщили в ведомстве.
Э.Шафиев
Алиев утвердил соглашение между Азербайджаном и Турцией о сотрудничестве в сфере пищевой безопасности
В Карабахе и Восточном Зангезуре с ноября 2020г разминировано более 7,5 тыс. га территорий – ANAMA
Алиев назначил нового главу историко-архитектурного заповедника «Ичери-Шехер»
МЭА подготовило план сокращения импорта газа из РФ на 50 млрд куб. м всего за год
VW сообщил о прекращении производства автомобилей в России
Британский золотодобытчик получил в распоряжение активы в Восточном Зангезуре
ГААД получит 3,6 млн манатов на завершение строительства дороги на западе Азербайджана
Алиев: В Азербайджане еще есть проблемы, и их надо решать
Джонсон призвал Европу сократить зависимость от энергоносителей из РФ
Лондон подготовит меры, ограничивающие доступ РФ к британскому страховому сектору
Лидеры ЕС на саммите в Париже попытаются прийти к консенсусу по европейским перспективам Украины
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Кампания на Новруз от Yelo Bank для вашего бизнеса
Клиенты доверяют свои депозиты Yelo Bank
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
В Узбекистане пройдет международный инвестиционный форум
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров