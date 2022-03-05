Азербайджан из Украины эвакуировал около 9,5 тыс. своих граждан – Байрамов

Азербайджан с начала военного конфликта в Украине эвакуировал около 9,5 тыс. своих граждан, заявил глава МИД Джейхун Байрамов.
«Около 9,5 тыс. граждан Азербайджана были эвакуированы из Украины по состоянию на утро 5 марта. Большая их часть была эвакуирована через сухопутную границу с Молдовой», - сказал Байрамов.
По его словам, сегодня часть эвакуированных граждан вернется в Азербайджан авиарейсом из Польши, завтра – из Румынии.
Х.Насирзаде
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