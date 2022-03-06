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Дальнее зарубежье 06.03.2022 17:57

Саммит ЕС в Версале обсудит снижение зависимости от внешних источников энергии

Диверсификация поставок газа и снижение зависимости от внешних источников энергии будут в повестке саммита ЕС в Версале (Франция) 10-11 марта, заявил глава Европейского совета Шарль Мишель.

«Наше устремление в том, чтобы сделать этот саммит стратегическим моментом для Европейского союза, потому что оборона и энергетическая безопасность являются двумя центральными опорами стратегической автономии ЕС и нашего европейского суверенитета», - сказал Мишель в интервью французской воскресной газете Le Journal du dimanche.

По его словам, цели борьбы против климатических изменений открыли европейцам глаза на необходимость избавления от ископаемых источников энергии. Вместе с тем провозгласить цель углеродного нейтралитета к 2050 году было почти самой простой из задач.

«Гораздо труднее принять решение о переходе для достижения этого при том, что мы должны согласовать наши усилия по меньшей зависимости от внешних поставок с сохранением покупательной способности наших сограждан», - объяснил Мишель.

Он сообщил, что на саммите ЕС в Версале будет идти речь о диверсификации путей снабжения Евросоюза газом, так как почти 40% газа поступает в Европу из России.

«Мы обсуждаем с Соединенными Штатами, Катаром, Алжиром, Египтом и Азербайджаном поставки сжиженного природного газа. А это предполагает пересмотр наших инфраструктур, чтобы они были совместимыми с этим способом транспортировки и снабжения», - сказал глава Евросовета.

Мишель будет председательствовать на саммите ЕС в Версале, где европейские лидеры намерены обсуждать последствия для Евросоюза нынешних событий на Украине, напоминает Le Journal du dimanche.

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Тэги: ЕС, ФРАНЦИЯ, САММИТ, ПОВЕСТКА


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