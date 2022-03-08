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Внешняя политика 08.03.2022 15:38

Алиев и Драги обсудили двухстороннее сотрудничество и Украину

Состоялся телефонный разговор президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Италии Марио Драги, сообщает пресс-служба главы государства.

«В ходе телефонного разговора было отмечено, что в этом году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Италией. Стороны выразили удовлетворение повышением отношений двух стран на уровень стратегического партнерства» - отмечается в сообщении.

В ходе беседы было отмечено, что Азербайджан и Италия наладили плодотворное сотрудничество в торгово-экономической и энергетической сферах. Подчеркнута важность Южного газового коридора и его составляющей Трансадриатического газопровода в энергетическом сотрудничестве. Было отмечено, что Азербайджан занимает первое место по поставкам нефти в Италию и третье место по по поставкам газа.

В ходе телефонного разговора были обсуждены успешные проекты сотрудничества в сферах культуры и образования, подчеркнута важность создания в Баку итало-азербайджанского университета.

Стороны договорились продолжить политический диалог на высоком уровне и обмен визитами в целях укрепления стратегического партнерства между двумя странами.

В ходе телефонного разговора стороны обменялись мнениями по региональным вопросам, в том числе по событиям в Украине.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ИТАЛИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, БЕСЕДА


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