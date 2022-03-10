Саммит ЕС в Версале затронет вопрос зависимости от российской пшеницы

На второй день саммита ЕС в Версале, 11 марта будет обсуждаться ряд приоритетов стратегической зависимости ЕС, в частности, от российского и украинского зерна, заявил в среду в Брюсселе высокопоставленный чиновник ЕС.

«Значение вопроса продовольствия возрастает и вызывает все больше и больше обеспокоенности. Россия и Украина вместе представляют примерно 30% рынка пшеницы, то есть последствия (от прекращения поставок - ИФ) в планетарном масштабе будут значительными. Поэтому надо действовать с самой большой осторожностью», - сказал собеседник СМИ на условиях анонимности, комментируя журналистам повестку неформальной встречи глав государств и правительств стран ЕС во Франции 10-11 марта.

Он отметил, что ЕС зависит от ряда импортируемой продовольственной продукции. Следует ожидать от Европейской комиссии, чтобы она проработала эту тему. Функционер ЕС повторил слова о необходимости действовать с осторожностью в данном вопросе.