ЕС открыл свои двери для Украины, считает фон дер Ляйен

Лидеры ЕС открыли для Украины путь в свои ряды, заявила в пятницу председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Украина - часть европейских народов. И сегодня мы открыли дверь для ее вступления в будущем в ЕС", - сказала глава Еврокомиссии на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Версале, добавив, что для вступления нужно соответствовать определенным требованиям.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, со своей стороны, заявил, что сейчас решать вопрос о членстве Украины в ЕС невозможно.

В ночь на пятницу лидеры стран Евросоюза на саммите в Версале поручили Еврокомиссии изучить заявки на вступление Украины, Грузии и Молдавии и дать им оценку. "Европейский совет действовал быстро и попросил Еврокомиссию предоставить оценку заявки", - говорилось в посвящённой Украине части заявления, принятого по итогам первого дня саммита.

Руководители стран ЕС выразили готовность поддерживать Украину на ее пути в Европу. "Украина - часть европейской семьи", - заявили участники саммита.

Кроме того, Европейский совет попросил Еврокомиссию передать и оценку заявок Молдавии и Грузии.

Обычно после изучения заявок Еврокомиссией лидеры государств ЕС обсуждают ее рекомендации и принимают решение, предоставлять той или иной стране статус кандидата на вступление в Евросоюз или нет. Далее со страной-кандидатом начинаются переговоры, цель которых - убедиться, что она соответствует параметрам, необходимым для присоединения к ЕС. Этот процесс может длиться годами. Гарантий того, что он завершится успешно, нет. К примеру, Турция несколько десятилетий является кандидатом на вступление в Евросоюз. Единого мнения по этой кандидатуре в Европе нет до сих пор.

Перед саммитом в Версале лидеры ряда европейских стран предупреждали, что нет механизма, который позволил бы принять ту или иную страну в ЕС по ускоренной схеме.