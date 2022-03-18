Нефть продолжает дорожать после скачка накануне

Цены на нефть эталонных марок растут в ходе утренних торгов в пятницу после скачка на более чем на 8% по итогам предыдущей сессии.
Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:09 в пятницу составляет $108,93 за баррель, что на $2,29 (2,15%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на $8,62 (8,8%), до $106,64 за баррель.
Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $105,62 за баррель, что на $2,64 (2,56%) выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов подскочила на $7,94 (8,4%), до $102,98 за баррель.
Нефтяные трейдеры внимательно следят за ситуацией на Украине и готовятся к резкому сокращению поставок нефти из России, пишет MarketWatch.
Согласно прогнозу Международного энергетического агентства, Россия может сократить добычу в апреле на 3 млн баррелей в сутки на фоне санкций и отказов покупателей нефти из-за рубежа. Аналитики агентства отметили, что среди других стран ОПЕК+ только Саудовская Аравия и ОАЭ обладают возможностью быстро нарастить добычу, чтобы компенсировать сокращение поставок из РФ.
Такой прогноз МЭА усилил опасения по поводу предложения и подстегнул цены, отметила инвестиционный директор Interactive Investor Виктория Сколар. "Но если война на Украине будет демонстрировать робкие признаки деэскалации, недавние максимумы в районе $140 за баррель, вызванные геополитической премией, едва ли в ближайшее время повторятся", - добавила она.
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