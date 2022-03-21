Бывший сотрудник Apple подозревается в хищении у компании $10 млн

Бывшему сотруднику Apple Inc. Дхирендре Прасаду предъявлено обвинение в хищении у компании более $10 млн путем получения "откатов", кражи оборудования и отмывания средств, сообщает MarketWatch со ссылкой на федеральных прокуроров.

Его также обвиняют в уклонении от уплаты налогов.

Прасад проработал в Apple 10 лет, он был закупщиком в отделе глобальных цепочек поставок компании.

Сторона обвинения утверждает, что Прасад использовал свое служебное положение, чтобы обмануть Apple при помощи нескольких мошеннических схем, в том числе кражи деталей, а также вынуждал компанию оплачивать несуществующие товары и услуги.

Суд разрешил федеральным властям США конфисковать пять объектов недвижимости Прасада, а также заморозить его банковские счета, на которых в общей сложности лежит около $5 млн. Предположительно, эти средства были нажиты преступным путем.

Два владельца фирм-поставщиков, сотрудничавших с Apple, признались, что находились в сговоре с Прасадом.

Он должен впервые явиться в окружной суд калифорнийского города Сан-Хосе в четверг.

Преступления, в которых обвиняют Прасада, влекут наказание от 5 до 20 лет тюремного заключения. MarketWatch отмечает, что большинство лиц, осужденных за мошенничество, получают меньше максимального срока наказания.