Бывший сотрудник Apple подозревается в хищении у компании $10 млн

Бывшему сотруднику Apple Inc. Дхирендре Прасаду предъявлено обвинение в хищении у компании более $10 млн путем получения "откатов", кражи оборудования и отмывания средств, сообщает MarketWatch со ссылкой на федеральных прокуроров.
Его также обвиняют в уклонении от уплаты налогов.
Прасад проработал в Apple 10 лет, он был закупщиком в отделе глобальных цепочек поставок компании.
Сторона обвинения утверждает, что Прасад использовал свое служебное положение, чтобы обмануть Apple при помощи нескольких мошеннических схем, в том числе кражи деталей, а также вынуждал компанию оплачивать несуществующие товары и услуги.
Суд разрешил федеральным властям США конфисковать пять объектов недвижимости Прасада, а также заморозить его банковские счета, на которых в общей сложности лежит около $5 млн. Предположительно, эти средства были нажиты преступным путем.
Два владельца фирм-поставщиков, сотрудничавших с Apple, признались, что находились в сговоре с Прасадом.
Он должен впервые явиться в окружной суд калифорнийского города Сан-Хосе в четверг.
Преступления, в которых обвиняют Прасада, влекут наказание от 5 до 20 лет тюремного заключения. MarketWatch отмечает, что большинство лиц, осужденных за мошенничество, получают меньше максимального срока наказания.
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