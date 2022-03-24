Япония изучает вопрос оплаты за российский газ в рублях - министр финансов

Япония пока не понимает, как будет выполняться требование России о введении схемы платежей в рублях за газ, продаваемый недружественным странам, заявил в четверг японский министр финансов Сюнъити Судзуки.

"В настоящее время мы изучаем ситуацию с соответствующими министерствами, поскольку мы не совсем понимаем, каковы намерения России и как она будет это делать", - сказал министр на заседании парламента.

Он отметил, что правительство будет внимательно следить за "побочным влиянием" санкций, введенных Японией против России, на японскую экономику и финансовые рынки, и предпринимать соответствующие шаги в координации со странами "большой семерки" и международным сообществом.

Накануне президент России Владимир Путин на совещании с правительством объявил, что оплата поставок российского газа на экспорт в недружественные страны переводится в российские рубли.

Он отметил, что "за последние несколько недель рядом западных стран были приняты нелегитимные решения по так называемой заморозке российских активов".

"И вот этот "коллективный Запад" фактически подвел черту под надежностью своих валют, перечеркнул доверие к этим самым валютам. И Соединенные Штаты Америки, и ЕС объявили в принципе настоящий дефолт по своим обязательствам перед Россией, и теперь в мире каждый знает, и так-то подозревали, а теперь знают, что обязательства в долларах и евро могут быть не исполнены", - заявил президент.

"Совершенно очевидно, что в этой связи поставлять наши товары и в Европейский Союз, и в Соединённые Штаты и получать оплаты в долларах, евро, ряде других валют не имеет для нас уже никакого смысла. Поэтому мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты нашего природного газа, начнем с этого, поставляемого в недружественные страны, за российские рубли. То есть отказаться от использования в таких расчетах всех скомпрометировавших себя валют", - сообщил он.

При этом Путин отдельно подчеркнул, что "Россия продолжит безусловно поставлять природный газ в соответствии с объемами по ценам, по принципам ценообразования, зафиксированным в заключенных ранее контрактах".

Россия в настоящее время в месяц экспортирует газ на сумму около $10 млрд.