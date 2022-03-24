Япония изучает вопрос оплаты за российский газ в рублях - министр финансов

Япония пока не понимает, как будет выполняться требование России о введении схемы платежей в рублях за газ, продаваемый недружественным странам, заявил в четверг японский министр финансов Сюнъити Судзуки.
"В настоящее время мы изучаем ситуацию с соответствующими министерствами, поскольку мы не совсем понимаем, каковы намерения России и как она будет это делать", - сказал министр на заседании парламента.
Он отметил, что правительство будет внимательно следить за "побочным влиянием" санкций, введенных Японией против России, на японскую экономику и финансовые рынки, и предпринимать соответствующие шаги в координации со странами "большой семерки" и международным сообществом.
Накануне президент России Владимир Путин на совещании с правительством объявил, что оплата поставок российского газа на экспорт в недружественные страны переводится в российские рубли.
Он отметил, что "за последние несколько недель рядом западных стран были приняты нелегитимные решения по так называемой заморозке российских активов".
"И вот этот "коллективный Запад" фактически подвел черту под надежностью своих валют, перечеркнул доверие к этим самым валютам. И Соединенные Штаты Америки, и ЕС объявили в принципе настоящий дефолт по своим обязательствам перед Россией, и теперь в мире каждый знает, и так-то подозревали, а теперь знают, что обязательства в долларах и евро могут быть не исполнены", - заявил президент.
"Совершенно очевидно, что в этой связи поставлять наши товары и в Европейский Союз, и в Соединённые Штаты и получать оплаты в долларах, евро, ряде других валют не имеет для нас уже никакого смысла. Поэтому мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты нашего природного газа, начнем с этого, поставляемого в недружественные страны, за российские рубли. То есть отказаться от использования в таких расчетах всех скомпрометировавших себя валют", - сообщил он.
При этом Путин отдельно подчеркнул, что "Россия продолжит безусловно поставлять природный газ в соответствии с объемами по ценам, по принципам ценообразования, зафиксированным в заключенных ранее контрактах".
Россия в настоящее время в месяц экспортирует газ на сумму около $10 млрд.
Мирные переговоры с Баку должны начаться немедленно - премьер Армении
В ОИС призвали приложить усилия для признания в мире Ходжалинского геноцида
ОИС подтвердила право Азербайджана требовать от Армении возмещения ущерба
"Роскосмос" подтверждает скорое возвращение астронавта США на Землю
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 475,7 млн - университет Хопкинса
FINA запретила российским и белорусским пловцам участвовать на ЧМ-2022
Алиев принял участие в открытии в Суговушане воинской части и первого УТС по гребле
Утверждено положение о временном реестре построек на освобожденных территориях Азербайджана
ЦТСП направит 3,5 млн манатов на строительство и восстановление домов в Гяндже, пострадавших осенью 2020г в период войны с Арменией
В администрации президента Турции считают нереальной передачу Анкарой Украине С-400
РФ снимает ограничения на перемещение через госграницу с Монголией и Казахстаном
В КНДР в сторону Японского моря проведен запуск снаряда неопознанного типа - южнокорейские военные
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
NEQSOL Holding перечислил в Фонд “YAŞAT” 500 тысяч манатов по случаю праздника Новруз
Состоялись выборы членов правления Caspian Energy Club
Выпускники Школы Банкиров Розничного Сектора приступили к работе в AccessBank
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
В Узбекистане пройдет международный инвестиционный форум
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
Слышали звон, да не знают, где он: как депутаты Европарламента угодили в армянскую ловушку
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров