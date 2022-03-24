Страны G7 объявят о координации мер против транзакций с золотом ЦБ РФ

Страны G7 планируют в четверг объявить, что поручают группе министров координировать ответные меры против сделок с золотом ЦБ РФ при попытках России обойти действие санкций, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на черновой вариант совместного заявления G7.

"Мы поручаем соответствующим министрам в рамках целенаправленной инициативы следить за полным соблюдением санкций и координировать реакцию на действия по уклонению от санкций, в том числе в отношении сделок с золотом Центрального банка России", - приводит агентство выдержки из документа.

Лидеры G7, передает Bloomberg, намерены заявить, что будут полностью следовать уже введенным в отношении России санкциям, а также выразят готовность применять дополнительные меры.

Кроме того, как сообщает агентство, страны G7 планируют предостеречь Россию от применения химического или ядерного оружия.

В Брюсселе в четверг проходит встреча лидеров стран G7, а также внеочередной саммит НАТО. Кроме того, 24-25 марта состоится саммит Евросоюза.