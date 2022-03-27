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Япония намерена пересмотреть стратегию нацбезопасности - премьер

Японские власти планируют в этом году пересмотреть стратегию нацбезопасности, при этом возможны кардинальные изменения в оборонном потенциале страны, заявил в воскресенье премьер-министр Японии Фумио Кисида.

"Япония не будет исключать какие-либо варианты с фундаментальным усилением своих оборонных возможностей, пока правительство нацелено на пересмотр национальной стратегии безопасности - долгосрочных директив - к концу года... заявил Кисида в речи для выпускников Национальной академии обороны", - сообщило издание "Майнити".

При этом Кисида упомянул ситуацию в Украине, отметив, что она может привести мир "к величайшему кризису" со времен Второй мировой войны, и что действия различных стран определят будущее международного сообщества.

"Одностороннее изменение статус-кво силой никогда не должно случиться в Индо-Тихоокеанском регионе, особенно в Восточной Азии", - подчеркнул премьер.

Он отметил, что ситуация в сфере безопасности вокруг Японии становится "более серьезной", и привел в качестве примеров действия КНР в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях и ракетные испытания КНДР.

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Тэги: ЯПОНИЯ, ПРЕМЬЕР, ОБОРОНА, СТРАТЕГИЯ


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