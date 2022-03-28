Компании будут платить РФ за газ по контрактам, в основном они заключены в евро - Шольц

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что компании будут расплачиваться с РФ за газ в соответствии с контрактами, которые в основном номинированы в евро.

"Контракты, о которых нам известно, все главным образом основаны на евро. И компании будут платить в соответствии с контрактами", - приводит агентство Dow Jones слова канцлера с совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон.

"У нас такая ситуация сейчас, что надо просто выполнять контракты", - продолжил канцлер.

Он также напомнил, что ФРГ пытается как можно скорее отказаться от газа, нефти и угля из РФ.

Ранее в понедельник министр энергетики ФРГ Роберт Хабек заявил, что страны G7 сочли требование России оплачивать поставки российского газа рублями явным нарушением контрактов и намерены призывать компании не выполнять его

В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа европейцев платить за топливо в рублях.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин сообщил, что руководство РФ приняло решение о переводе оплаты за поставки российского газа на экспорт в недружественные страны в российские рубли.