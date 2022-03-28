Компании будут платить РФ за газ по контрактам, в основном они заключены в евро - Шольц

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что компании будут расплачиваться с РФ за газ в соответствии с контрактами, которые в основном номинированы в евро.
"Контракты, о которых нам известно, все главным образом основаны на евро. И компании будут платить в соответствии с контрактами", - приводит агентство Dow Jones слова канцлера с совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон.
"У нас такая ситуация сейчас, что надо просто выполнять контракты", - продолжил канцлер.
Он также напомнил, что ФРГ пытается как можно скорее отказаться от газа, нефти и угля из РФ.
Ранее в понедельник министр энергетики ФРГ Роберт Хабек заявил, что страны G7 сочли требование России оплачивать поставки российского газа рублями явным нарушением контрактов и намерены призывать компании не выполнять его
В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа европейцев платить за топливо в рублях.
На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин сообщил, что руководство РФ приняло решение о переводе оплаты за поставки российского газа на экспорт в недружественные страны в российские рубли.
Баку обвиняет Армению во вмешательстве во внутренние дела Азербайджана – МИД
Азербайджан готов предоставить Украине топливо для посевной - Зеленский
Алиев и Зеленский обсудили гуманитарные коридоры и ход мирных переговоров по ситуации в Украине
В Азербайджане втрое снизилось число суточных заражений COVID-19
Саудовская Аравия возобновляет выдачу виз по прибытии для иностранных туристов
Алиев открыл Центр приема граждан при Администрации президента
Алиев принял участие в открытии в Суговушане воинской части и первого УТС по гребле
Утверждено положение о временном реестре построек на освобожденных территориях Азербайджана
ЦТСП направит 3,5 млн манатов на строительство и восстановление домов в Гяндже, пострадавших осенью 2020г в период войны с Арменией
Electrolux сократила выбросы парниковых газов в 2021 г. на 78% по сравнению с 2015 г
Ситуация вокруг Украины будет в центре внимания саммита ЕС-КНР
В Китае напомнили США, что санкции против РФ не должны мешать нормальным торговым отношениям
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
NEQSOL Holding перечислил в Фонд “YAŞAT” 500 тысяч манатов по случаю праздника Новруз
Состоялись выборы членов правления Caspian Energy Club
Выпускники Школы Банкиров Розничного Сектора приступили к работе в AccessBank
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Слышали звон, да не знают, где он: как депутаты Европарламента угодили в армянскую ловушку
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров