Рахмон назвал обстановку в мире опасной, призвал граждан быть готовыми к защите независимости Таджикистана

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в своем праздничном поздравлении по случаю наступления священного месяца Рамазан заявил о крайне напряженной обстановке в мире, призвал население запастись продуктами на два года и быть готовыми к защите государственной независимости.
"Политическая, военная, экономическая и социальная обстановка в мире крайне напряженная, кризисная, сложная и опасная, серьезно ставится под сомнение вопрос о независимости и свободе отдельных стран и устройстве их государственности, что побуждает каждого из нас быть сплоченными и обеспечивать безопасность государства и общества", - говорится в послании президента, текст которого приводит Национальное информационное агентство "Ховар".
"Мы обязаны всегда быть готовыми к защите бесценного дара нашей жизни - государственной независимости и ее достижений - мира, спокойствия, политической стабильности и национального единства", - отметил президент Таджикистана.
Он также заявил о необходимости "использовать каждый благоприятный весенний день с тем, чтобы своевременно завершить посевную кампанию, заложить основу для богатого урожая, всегда помнить о том, что в каждой семье необходимо запасаться продуктами питания на два года". "В пользе этого народ убедился за последние годы, особенно за последние два года распространения инфекционного заболевания - коронавируса", - отметил Рахмон.
"Мы уже сегодня должны думать о том, что необходимо принять все меры для того, чтобы наши дети и члены наших семей, да и вообще все жители страны не сталкивались с какими-либо трудностями и не страдали от дефицита продовольствия или роста цен на него, особенно в предстоящий осенне-зимний период", - заявил президент Таджикистана
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