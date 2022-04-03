Президент Пакистана по запросу премьера распускает нижнюю палату парламента страны

Президент Пакистана Ариф Алви в воскресенье принял решение распустить Национальную ассамблею - нижнюю палату пакистанского парламента - после соответствующего призыва премьера Имрана Хана, сообщило издание Dawn.
"Президент Пакистана Ариф Алви одобрил совет премьер-министра Пакистана распустить Национальную ассамблею в соответствии... с конституцией Исламской Республики Пакистан", - цитирует издание выдержки из заявления офиса президента.
Этому шагу предшествовала отмена вице-спикером пакистанского парламента Касимом Ханом Сури голосования по вопросу о доверии правительству премьера Имрана Хана. При этом вице-спикер указал, что это голосование из-за иностранного вмешательства противоречило бы конституции.
Впоследствии Хан выступил с обращением, в котором поздравил народ с отменой этого голосования. По его словам, вице-спикер "отклонил попытку смены режима и иностранного заговора".
Он заявил, что направил президенту запрос на роспуск нижней палаты парламента, после которой начнется процесс организации новых выборов и правления переходного правительства Пакистана.
Ранее на этой неделе премьер Хан утратил парламентское большинство, так как лишился поддержки ключевых партнеров по коалиции. Оппозиция обвиняет Хана в неэффективном управлении экономикой, коррупции.
Накануне Хан заявил, что за попытками отстранить его от власти стоят власти США.
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