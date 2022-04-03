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Дальнее зарубежье 03.04.2022 14:11

Президент Пакистана по запросу премьера распускает нижнюю палату парламента страны

Президент Пакистана Ариф Алви в воскресенье принял решение распустить Национальную ассамблею - нижнюю палату пакистанского парламента - после соответствующего призыва премьера Имрана Хана, сообщило издание Dawn.

"Президент Пакистана Ариф Алви одобрил совет премьер-министра Пакистана распустить Национальную ассамблею в соответствии... с конституцией Исламской Республики Пакистан", - цитирует издание выдержки из заявления офиса президента.

Этому шагу предшествовала отмена вице-спикером пакистанского парламента Касимом Ханом Сури голосования по вопросу о доверии правительству премьера Имрана Хана. При этом вице-спикер указал, что это голосование из-за иностранного вмешательства противоречило бы конституции.

Впоследствии Хан выступил с обращением, в котором поздравил народ с отменой этого голосования. По его словам, вице-спикер "отклонил попытку смены режима и иностранного заговора".

Он заявил, что направил президенту запрос на роспуск нижней палаты парламента, после которой начнется процесс организации новых выборов и правления переходного правительства Пакистана.

Ранее на этой неделе премьер Хан утратил парламентское большинство, так как лишился поддержки ключевых партнеров по коалиции. Оппозиция обвиняет Хана в неэффективном управлении экономикой, коррупции.

Накануне Хан заявил, что за попытками отстранить его от власти стоят власти США.

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Тэги: ПАКИСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, ПАРЛАМЕНТ, РОСПУСК


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