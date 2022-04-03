В Кремле заявили, что европейцы фактически так и будут платить за российский газ в евро, но им придется открыть рублевые счета

Европейцы как платили, так и будут платить за российский газ в евро, де-факто для них ничего не меняется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Они, собственно, как платили, так они и будут платить в евро, в тех самых единицах, которые указаны в договорах. Но при этом конечная оплата все-таки будет поступать продавцу - "Газпрому" - именно в рублях путем уже приобретения за эти евро российских рублей", - сказал Песков в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Европейцам необходимо будет открыть рублёвые счета и это, по словам Пескова, "будет сделано".

"Россия дорожит своим реноме надежного поставщика. Конечно, мы не будем делать ничего, что будет подрывать это реноме. Поэтому все будет быстро, четко, понятно. Но это нужно сделать. Это нужно сделать. Это новые правила, им нужно следовать. Хотя еще раз повторяю, для европейских компаний, ну, де-факто ничего не изменится. Де-юре это будет уже другая система", - сказал Песков.

У него уточнили, могут ли быть прекращены поставки российского газа в случае отказа европейцев от новых условий расчёта.

"Вы знаете, вот этот санкционный бал, он же происходит за счет самих европейцев. И как правило счет за все это выставляют из Вашингтона, вот. Поэтому, ну, наверное, это было бы как минимум нелогично, говоря по-русски, глупо исходить из каких-то эфемерных политических интересов и наступать на горло собственной экономике. Но все-таки мы рассчитываем на лучшее. Мы рассчитываем на лучшее, мы рассчитываем на здравый смысл наших контрагентов, которые приобретают наш газ", - сказал Песков.