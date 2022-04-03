Встреча Путина с Зеленским будет возможна после подготовки конкретного письменного документа - Песков

Президент РФ Владимир Путин никогда не отказывался от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, но ее черед настанет, когда будет подготовлен конкретный письменный документ, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Путин никогда не отказывался от такой встречи, и такая встреча, да, она гипотетически возможна. Но для того, чтобы она состоялась, необходимо чтобы в недрах работы двух делегаций вызрел конкретный документ. Не набор идей, а конкретный письменный документ. Вот тогда - тогда настанет черед такой встречи", - сказал Песков в интервью программе "Москва.Кремль.Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК).
Отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина, есть ли уверенность в том, что этот документ будет исполняться, учитывая, что есть 7-летний опыт Минских соглашений, Песков сказал: "У нас есть этот опыт, мы его помним, помним очень хорошо, и действуем соответственно".
Пресс-секретарь президента подчеркнул: "Я убежден, что цели военной операции нашей будут достигнуты в полном объеме. Я надеюсь, что в результате тех напряженных усилий, которые предпринимаются в плане переговоров российско-украинских, мы тоже выйдем на подписание некого документа, и это станет важным шагом на пути нормализации обстановки".
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