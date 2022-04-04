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Дальнее зарубежье 04.04.2022 11:15

Макрон выступил за продолжение санкционного давления на Россию

Президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник в эфире радиостанции "Франс Энтер" высказался за дальнейшее ужесточение санкций в отношении России.

По его словам, они могут коснуться нефти и газа.

При этом Макрон отметил, что усиление санкционного давления на Россию следует обсудить с партнерами по ЕС.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, МАКРОН, РОССИЯ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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