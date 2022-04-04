Макрон выступил за продолжение санкционного давления на Россию

Президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник в эфире радиостанции "Франс Энтер" высказался за дальнейшее ужесточение санкций в отношении России.
По его словам, они могут коснуться нефти и газа.
При этом Макрон отметил, что усиление санкционного давления на Россию следует обсудить с партнерами по ЕС.
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