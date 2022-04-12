ОПЕК не сможет компенсировать снижение поставок российской нефти на мировой рынок - Баркиндо

ОПЕК не сможет компенсировать снижение поставок российской нефти на мировой рынок, заявил генеральный секретарь картеля Мохаммед Баркиндо в ходе встречи с еврокомиссаром по энергетике Кадри Симсон.
Он отметил, что в результате нынешних и будущих санкций в отношении России, а также бойкота российской нефти покупателями, мировой рынок может потерять поставки в объеме более 7 млн баррелей в сутки (б/с). Это существенно выше тех объемов, которые может заместить ОПЕК, предупредил Баркиндо.
Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на документ ОПЕК, в ходе прошедшей встречи Симсон призвала страны ОПЕК использовать резервные мощности для наращивания добычи в условиях подъема цен на нефть из-за российско-украинского конфликта.
Баркиндо отметил, что текущие колебания на нефтяном рынке вызваны политическими факторами, а не соотношением спроса и предложения, и в связи с этим, ОПЕК мало что может сделать.
"Эти кризисы усугубились и привели к высокой волатильности рынка, - заявил Баркиндо. - Я должен отметить, однако, что все это не фундаментальные факторы, которые полностью вне контроля ОПЕК".
Как сообщалось, в конце марта министры ОПЕК+ проголосовали за увеличение с мая квоты на добычу нефти на 432 тыс. б/с. Таким образом, в решение имплементировано повышение с мая 2022 года референтой базы на 1,63 млн б/с, от которой отсчитывается снижение уровня добычи.
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