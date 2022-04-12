Население Азербайджана в I кв. увеличило расходы на покупку потребительских товаров на 3%

Население Азербайджана приобрело в январе-марте 2022 года в объектах розничной торговли потребительских товаров на сумму 10 млрд 998,4 млн манат, что на 3,1% больше показателя аналогичного периода 2021 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

Согласно данным Госкомстата, за отчетный период расходы населения на приобретение продовольственных товаров, напитков и табачной продукции составили 6 млрд 212,3 млн манатов (рост по сравнению с январем-мартом 2021 года на 2,6%), непродовольственных товаров - 4 млрд 786,1 млн манатов (рост на 3,7%).

По данным комитета, 56,5% расходов потребителей в сети розничной торговли пришлось на продовольственные продукты, напитки и табачные изделия, 15,2% - на текстильную продукцию, одежду и обувь, 5,2% - автомобильный бензин и дизельное топливо, 4,7% - электроприборы и мебель, 2,4% - фармацевтическую и медицинскую продукцию, 1,1% - компьютерное, телекоммуникационное и печатное оборудование, 14,9% - прочую непродовольственную продукцию.

По сравнению с январем-мартом 2021 года оборот розничной торговли в реальном выражении увеличился на 13,3% для предприятий, на рынках и ярмарках - на 1,1%, для частных предпринимателей - сократился на 1,3%.

Расходы на душу населения на покупку продовольственных товаров, напитков и табачных изделий в январе-марте 2022 года составили 206,2 манат, на покупку непродовольственных товаров - 158,9 манат.

По итогам 2021 года население увеличило расходы на покупку потребительских товаров на 3,2%.

Б.Рустамбеков