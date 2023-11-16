Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8421 RUR   0.019 GBR   2.1066 TRY   0.0593

Цена на нефть

15.11 $/bbl +/- WTI 76.66 -1.60 Brent 81.18 -1.29

Макроэкономика 16.11.2023 12:34

Население Азербайджана в январе-октябре увеличило расходы на покупку потребительских товаров на 3,4%

Население Азербайджана приобрело в январе-октябре 2023 года в объектах розничной торговли потребительских товаров на сумму 46 млрд 173,2 млн манат, что на 3,4% больше показателя 10 месяцев 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

Согласно данным Госкомстата, за отчетный период расходы населения на приобретение продовольственных товаров, напитков и табачной продукции составили 25 млрд 833,9 млн манатов (рост по сравнению с январем-октябрем 2022 года на 2,2%), непродовольственных товаров - 20 млрд 339,3 млрд манатов (рост на 4,9%).

По данным комитета, 51,7% расходов потребителей в сети розничной торговли пришлось на продовольственные продукты, 4,2% - напитки и табачные изделия, 14% - на текстильную продукцию, одежду и обувь, 5,5% - автомобильный бензин и дизельное топливо, 4,9% - электроприборы и мебель, 2,2% - фармацевтическую и медицинскую продукцию, 1,1% - компьютерное, телекоммуникационное и печатное оборудование, 16,4% - прочую непродовольственную продукцию.

По сравнению с январем-октябрем 2022 года оборот розничной торговли в реальном выражении в январе-октябре 2023 года увеличился на 2,7% для предприятий, на рынках и ярмарках - на 3,9%, для частных предпринимателей - на 3,5%.

Расходы на душу населения на покупку продовольственных товаров, напитков и табачных изделий составили 254,5 манат, на покупку непродовольственных товаров - 200,4 манат.

По итогам 2022 года население увеличило расходы на покупку потребительских товаров на 3,1%.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: НАСЕЛЕНИЕ, РАСХОДЫ, ПОТРЕБТОВАРЫ


Похожие новости


Американцы увеличат на 5% расходы на подарки в зимние праздники - NRF Потребители в Азербайджане в январе-сентябре потратили $1,3 млрд на покупку автобензина и дизтоплива Более 90% взрослых жителей США за последние шесть месяцев сократили расходы Население Азербайджана в январе-августе увеличило расходы на покупку потребительских товаров на 3% Население Азербайджана в январе-июле увеличило расходы на покупку потребительских товаров на 3% Население Азербайджана в январе-июне увеличило расходы на покупку потребительских товаров на 3% Население Азербайджана в январе-мае увеличило расходы на покупку потребительских товаров на 3% Население Азербайджана в январе-апреле увеличило расходы на покупку потребительских товаров на 3% Население Азербайджана в январе-марте увеличило расходы на покупку потребительских товаров на 3% Население Азербайджана в январе-феврале увеличило расходы на покупку потребительских товаров на 3%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az