Население Азербайджана в январе-октябре увеличило расходы на покупку потребительских товаров на 3,4%

Население Азербайджана приобрело в январе-октябре 2023 года в объектах розничной торговли потребительских товаров на сумму 46 млрд 173,2 млн манат, что на 3,4% больше показателя 10 месяцев 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

Согласно данным Госкомстата, за отчетный период расходы населения на приобретение продовольственных товаров, напитков и табачной продукции составили 25 млрд 833,9 млн манатов (рост по сравнению с январем-октябрем 2022 года на 2,2%), непродовольственных товаров - 20 млрд 339,3 млрд манатов (рост на 4,9%).

По данным комитета, 51,7% расходов потребителей в сети розничной торговли пришлось на продовольственные продукты, 4,2% - напитки и табачные изделия, 14% - на текстильную продукцию, одежду и обувь, 5,5% - автомобильный бензин и дизельное топливо, 4,9% - электроприборы и мебель, 2,2% - фармацевтическую и медицинскую продукцию, 1,1% - компьютерное, телекоммуникационное и печатное оборудование, 16,4% - прочую непродовольственную продукцию.

По сравнению с январем-октябрем 2022 года оборот розничной торговли в реальном выражении в январе-октябре 2023 года увеличился на 2,7% для предприятий, на рынках и ярмарках - на 3,9%, для частных предпринимателей - на 3,5%.

Расходы на душу населения на покупку продовольственных товаров, напитков и табачных изделий составили 254,5 манат, на покупку непродовольственных товаров - 200,4 манат.

По итогам 2022 года население увеличило расходы на покупку потребительских товаров на 3,1%.

Б.Рустамбеков