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Макроэкономика 10.08.2023 13:09

Население Азербайджана в январе-июле увеличило расходы на покупку потребительских товаров на 3%

Население Азербайджана приобрело в январе-июле 2023 года в объектах розничной торговли потребительских товаров на сумму 31 млрд 84,5 млн манат, что на 3,1% больше показателя января-июля 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

Согласно данным Госкомстата, за отчетный период расходы населения на приобретение продовольственных товаров, напитков и табачной продукции составили 17 млрд 527,3 млн манатов (рост по сравнению с январем-июлем 2022 года на 2%), непродовольственных товаров - 13 млрд 557,2 млрд манатов (рост на 4,3%).

По данным комитета, 52% расходов потребителей в сети розничной торговли пришлось на продовольственные продукты, 4,4% - напитки и табачные изделия, 12,5% - на текстильную продукцию, одежду и обувь, 5,4% - автомобильный бензин и дизельное топливо, 4,7% - электроприборы и мебель, 2,3% - фармацевтическую и медицинскую продукцию, 1,1% - компьютерное, телекоммуникационное и печатное оборудование, 17,6% - прочую непродовольственную продукцию.

По сравнению с январем-июлем 2022 года оборот розничной торговли в реальном выражении в январе-июле 2023 года увеличился на 0,9% для предприятий, на рынках и ярмарках - на 3,8%, для частных предпринимателей - на 4%.

Расходы на душу населения на покупку продовольственных товаров, напитков и табачных изделий составили 246,9 манат, на покупку непродовольственных товаров - 191 манат.

По итогам 2022 года население увеличило расходы на покупку потребительских товаров на 3,1%.

Б.Рустамбеков

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Тэги: НАСЕЛЕНИЕ, РАСХОДЫ, ПОТРЕБТОВАРЫ


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