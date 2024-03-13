Население Азербайджана в январе-феврале увеличило расходы на покупку потребительских товаров на 3,5%

Население Азербайджана приобрело в январе-феврале 2024 года в объектах розничной торговли потребительских товаров на сумму 8 млрд 555 млн манат, что на 3,5% больше показателя января-февраля 2023 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.

Согласно данным Госкомстата, за отчетный период расходы населения на приобретение продовольственных товаров, напитков и табачной продукции составили 4,726 млрд манатов (рост по сравнению с январем-февралем 2023 года на 2,1%), непродовольственных товаров – 3 млрд 828,6 млн манатов (рост на 5,2%).

По данным комитета, 50,1% расходов потребителей в сети розничной торговли пришлось на продовольственные продукты, 5,1% - напитки и табачные изделия, 15,3% - на текстильную продукцию, одежду и обувь, 5,3% - автомобильный бензин и дизельное топливо, 4,7% - электроприборы и мебель, 2,4% - фармацевтическую и медицинскую продукцию, 1,3% - компьютерное, телекоммуникационное и печатное оборудование, 15,8% - прочую непродовольственную продукцию.

По сравнению с январем-февралем 2023 года оборот розничной торговли в реальном выражении в январе-феврале 2024 года увеличился на 3,6% для предприятий, на рынках и ярмарках - на 2,7%, для частных предпринимателей - на 3,8%.

Расходы на душу населения на покупку продовольственных товаров, напитков и табачных изделий в январе-феврале составили 232 манат, на покупку непродовольственных товаров – 188 манат.

По итогам 2023 года население увеличило расходы на покупку потребительских товаров на 3,7%.

Б.Рустамбеков