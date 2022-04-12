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Это интересно 12.04.2022 13:54

Разведслужба Израиля изучает подаренные КНР кружки на предмет прослушивающих устройств

Сотрудники служб безопасности Израиля проверяют подаренные правительственным учреждениям посольством Китая термокружки, в которых, предположительно, спрятаны прослушивающие устройства, пишет газета The Jerusalem Post.

"Ситуация - неясная, служба общей безопасности (ШАБАК) начала расследование инцидента", - пишет газета со ссылкой на дипломатические источники.

По словам источника портала Walla, вызвавшую подозрения деталь обнаружили на кружке, предназначавшейся в подарок для министра инновации, науки и технологий Орит Фаркаш-Хакоэн. Ее осмотрели до того, как она попала в офис, после этого ШАБАК изъяла все кружки, прибывшие в партии из посольства.

В китайском посольстве заявили, что сообщение о "жучке" является "беспочвенным слухом", который был распространен "силами, которые хотят подорвать отношения Израиля и Китая".

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, КИТАЙ, РАССЛЕДОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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