Разведслужба Израиля изучает подаренные КНР кружки на предмет прослушивающих устройств

Сотрудники служб безопасности Израиля проверяют подаренные правительственным учреждениям посольством Китая термокружки, в которых, предположительно, спрятаны прослушивающие устройства, пишет газета The Jerusalem Post.
"Ситуация - неясная, служба общей безопасности (ШАБАК) начала расследование инцидента", - пишет газета со ссылкой на дипломатические источники.
По словам источника портала Walla, вызвавшую подозрения деталь обнаружили на кружке, предназначавшейся в подарок для министра инновации, науки и технологий Орит Фаркаш-Хакоэн. Ее осмотрели до того, как она попала в офис, после этого ШАБАК изъяла все кружки, прибывшие в партии из посольства.
В китайском посольстве заявили, что сообщение о "жучке" является "беспочвенным слухом", который был распространен "силами, которые хотят подорвать отношения Израиля и Китая".
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