Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8417 RUR   0.0199 GBR   2.2106 TRY   0.1166

Цена на нефть

13.04 $/bbl +/- WTI 104.25 +3.65 Brent 108.78 +4.14

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 14.04.2022 00:50

Ле Пен исключила визит в Россию до вывода войск из Украины

Кандидат в президенты Франции от ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что в случае победы на выборах не направится с визитом в Россию до вывода ее войск из Украины.

"О визите не может быть речи до тех пор, пока война не завершится, до тех пор, пока на территории Украины будут находиться российские войска", - сказала она в эфире французского телевидения.

При этом Ле Пен объяснила, что не поменяла позицию по Крыму и по-прежнему считает его российским. "Жители Крыма выразили желание присоединиться к России", - сказала она.

Отвечая на вопрос журналиста о сообщениях СМИ, согласно которым в 2017 году Ле Пен получила кредит в российском банке для финансирования предвыборной кампании, она сказала, что не понимает, за что в данном случае можно ее критиковать.

"В этом случае у меня было лишь одно обязательство: отдать долг... Мне пришлось обратиться в иностранный банк, потому, что банки не только во Франции, но и во всем ЕС отказывались выдать мне кредит. Нельзя сначала создать условия, при которых я не смогла взять кредит во Франции, затем - подтолкнуть меня обратиться за кредитом за границей, а теперь - критиковать меня за такой поступок", - заявила Ле Пен.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, РОССИЯ, МАРИН ЛЕ ПЕН


Похожие новости


Франция выдворит шестерых российских дипломатов Франция решила выслать около 30 российских дипломатов Макрон выступил за продолжение санкционного давления на Россию Макрон не одобрил риторику Байдена в адрес Путина Европе удастся пересмотреть некоторые контракты по газу с РФ - Макрон МИД Франции вызвал посла РФ в Париже из-за "недопустимого твита"

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az