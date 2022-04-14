Ле Пен исключила визит в Россию до вывода войск из Украины

Кандидат в президенты Франции от ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что в случае победы на выборах не направится с визитом в Россию до вывода ее войск из Украины.
"О визите не может быть речи до тех пор, пока война не завершится, до тех пор, пока на территории Украины будут находиться российские войска", - сказала она в эфире французского телевидения.
При этом Ле Пен объяснила, что не поменяла позицию по Крыму и по-прежнему считает его российским. "Жители Крыма выразили желание присоединиться к России", - сказала она.
Отвечая на вопрос журналиста о сообщениях СМИ, согласно которым в 2017 году Ле Пен получила кредит в российском банке для финансирования предвыборной кампании, она сказала, что не понимает, за что в данном случае можно ее критиковать.
"В этом случае у меня было лишь одно обязательство: отдать долг... Мне пришлось обратиться в иностранный банк, потому, что банки не только во Франции, но и во всем ЕС отказывались выдать мне кредит. Нельзя сначала создать условия, при которых я не смогла взять кредит во Франции, затем - подтолкнуть меня обратиться за кредитом за границей, а теперь - критиковать меня за такой поступок", - заявила Ле Пен.
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