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Внешняя политика 15.04.2022 19:10

Асадов и Давиташвили обсудили сотрудничество в различных областях

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов в пятницу встретился с вице-премьером Грузии, министром экономики и устойчивого развития этой страны Леваном Давиташвили, сообщили в Кабмине Азербайджана.

"Асадов и Давиташвили выразили удовлетворение развитием дружеских отношений по различным направлениям, подчеркнули важность совместных проектов", - отмечается в сообщении.

Стороны также обсудили перспективы сотрудничества двух стран в торгово-экономической, транспортно-транзитной, инвестиционной, энергетической и других сферах.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КАБМИН, ГРУЗИЯ, ВСТРЕЧА


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