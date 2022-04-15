Асадов и Давиташвили обсудили сотрудничество в различных областях

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов в пятницу встретился с вице-премьером Грузии, министром экономики и устойчивого развития этой страны Леваном Давиташвили, сообщили в Кабмине Азербайджана.
"Асадов и Давиташвили выразили удовлетворение развитием дружеских отношений по различным направлениям, подчеркнули важность совместных проектов", - отмечается в сообщении.
Стороны также обсудили перспективы сотрудничества двух стран в торгово-экономической, транспортно-транзитной, инвестиционной, энергетической и других сферах.
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