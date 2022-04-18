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АПК 18.04.2022 14:54

Азербайджан в I квартале увеличил импорт продовольствия на 8%

Импорт продовольствия в Азербайджан в I-ом квартале 2022 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,7% - до $490 млн 183,74 тыс., сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).

В структуре продовольственного импорта основной объем пришелся на пшеницу - 182 тыс. 864,17 тонн (спад на 2,7%) на $62 млн 391,26 тыс., плодоовощную продукцию - 132 тыс. 183,68 тонн (рост на 0,002%) на сумму $77 млн 155,31 тыс., мясо - 9 тыс. 161,85 тонн (рост на 4,2%) на сумму $15 млн 674,52 тыс., масла растительного и животного происхождения – 40 тыс. 537,86 тонн (спад на 15,5%) на $63 млн 101,2 тыс.

Импорт сливочного масла в Азербайджан составил 4 тыс. 966,88 т (рост на 19,5%) на $26 млн 910,47 тыс.

В целом, на продовольствие пришлось 16,75% всего импорта в Азербайджан за отчетный период.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ПРОДОВОЛЬСТВИЕ, ИМПОРТ, ДИНАМИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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