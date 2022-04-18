Азербайджан в I квартале увеличил импорт продовольствия на 8%

Импорт продовольствия в Азербайджан в I-ом квартале 2022 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,7% - до $490 млн 183,74 тыс., сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).
В структуре продовольственного импорта основной объем пришелся на пшеницу - 182 тыс. 864,17 тонн (спад на 2,7%) на $62 млн 391,26 тыс., плодоовощную продукцию - 132 тыс. 183,68 тонн (рост на 0,002%) на сумму $77 млн 155,31 тыс., мясо - 9 тыс. 161,85 тонн (рост на 4,2%) на сумму $15 млн 674,52 тыс., масла растительного и животного происхождения – 40 тыс. 537,86 тонн (спад на 15,5%) на $63 млн 101,2 тыс.
Импорт сливочного масла в Азербайджан составил 4 тыс. 966,88 т (рост на 19,5%) на $26 млн 910,47 тыс.
В целом, на продовольствие пришлось 16,75% всего импорта в Азербайджан за отчетный период.
Н.Аббасова
Президент Кыргызстана совершит визит в Азербайджан
Спикер парламента Азербайджана совершит визит Грузию
Минобороны Азербайджана проинформировало об утилизации на следующей неделе боеприпасов на полигоне Сейфали
В Азербайджане за сутки зафиксировано всего 3 новых случая заражения COVID-19
В Азербайджане в I квартале выплаты населению по пособиям и стипендиям составили почти до 330 млн манатов
Алиев распорядился выделить свыше 3 млн манатов религиозным общинам Азербайджана
Кабмин утвердил генпланы развития 4 городов Азербайджана
Алиев принял участие в открытии в Суговушане воинской части и первого УТС по гребле
Путин: нужно ускорить переход на расчеты во внешней торговле в рублях, нацвалютах
Москва высылает ряд сотрудников болгарского посольства
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Бакинская высшая школа нефти и Государственная служба по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком подписали Меморандум о сотрудничестве
Продлены полномочия членов Наблюдательного совета AccessBank
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ