Азербайджан в I квартале увеличил импорт продовольствия на 8%

Импорт продовольствия в Азербайджан в I-ом квартале 2022 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,7% - до $490 млн 183,74 тыс., сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).

В структуре продовольственного импорта основной объем пришелся на пшеницу - 182 тыс. 864,17 тонн (спад на 2,7%) на $62 млн 391,26 тыс., плодоовощную продукцию - 132 тыс. 183,68 тонн (рост на 0,002%) на сумму $77 млн 155,31 тыс., мясо - 9 тыс. 161,85 тонн (рост на 4,2%) на сумму $15 млн 674,52 тыс., масла растительного и животного происхождения – 40 тыс. 537,86 тонн (спад на 15,5%) на $63 млн 101,2 тыс.

Импорт сливочного масла в Азербайджан составил 4 тыс. 966,88 т (рост на 19,5%) на $26 млн 910,47 тыс.

В целом, на продовольствие пришлось 16,75% всего импорта в Азербайджан за отчетный период.

Н.Аббасова