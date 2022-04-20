Зеленский заявил, что не видел новых российских предложений по урегулированию ситуации

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не видел новые предложения российской стороны, которые были переданы украинской делегации в рамках переговоров.

"Ничего об этом не слышал, ничего не видел. Уверен, что нам ничего не передали", - сказал Зеленский в среду на брифинге после встречи с председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем.

Между тем, ранее в среду глава Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что Украина получила предложения России в рамках переговорного процесса, изучает их.

"Украина еще в рамках стамбульского раунда (переговоров - ИФ) передала стороне оппонентов свои предложения по формульным решениям. В том числе, касательно гарантий безопасности как обеспечения последующих ненападений на нашу страну. Российская сторона изучила предложения и высказала свои встречные позиции. Дальше - наша очередь изучать, сравнивать, делать выводы. В том числе, политико-юридического характера", - сказал Подоляк в комментарии, распространенном в среду.

Со своей стороны, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал журналистам в среду, что Украине передан проект документа с четкими формулировками. "В настоящее время украинской стороне передан наш проект документа, который включает в себя абсолютно четкие, выработанные формулировки. Мяч на их стороне, ждем ответа", - сказал Песков на просьбу прокомментировать ход переговоров РФ-Украина.