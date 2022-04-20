Зеленский заявил, что не видел новых российских предложений по урегулированию ситуации

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не видел новые предложения российской стороны, которые были переданы украинской делегации в рамках переговоров.
"Ничего об этом не слышал, ничего не видел. Уверен, что нам ничего не передали", - сказал Зеленский в среду на брифинге после встречи с председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем.
Между тем, ранее в среду глава Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что Украина получила предложения России в рамках переговорного процесса, изучает их.
"Украина еще в рамках стамбульского раунда (переговоров - ИФ) передала стороне оппонентов свои предложения по формульным решениям. В том числе, касательно гарантий безопасности как обеспечения последующих ненападений на нашу страну. Российская сторона изучила предложения и высказала свои встречные позиции. Дальше - наша очередь изучать, сравнивать, делать выводы. В том числе, политико-юридического характера", - сказал Подоляк в комментарии, распространенном в среду.
Со своей стороны, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал журналистам в среду, что Украине передан проект документа с четкими формулировками. "В настоящее время украинской стороне передан наш проект документа, который включает в себя абсолютно четкие, выработанные формулировки. Мяч на их стороне, ждем ответа", - сказал Песков на просьбу прокомментировать ход переговоров РФ-Украина.
Спецпредставитель главы МИД РФ посетит Баку
Баку и Пекин подчеркивают важность расширения двустороннего сотрудничества
Жапаров пригласил бизнес-круги Азербайджана инвестировать в Кыргызстан
Фондовые индексы Европы выросли после снижения накануне
Золото дешевеет после подъема до максимума за 5 недель
Два землетрясения за два часа произошли в Азербайджане
В Нефтчалинском районе Азербайджана произошло землетрясение
Европейский сертификат о вакцинации от COVID-19 оправдал себя и будет продлен еще на год
Кабмин утвердил генпланы развития 4 городов Азербайджана
Алиев принял участие в открытии в Суговушане воинской части и первого УТС по гребле
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Бакинская высшая школа нефти и Государственная служба по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком подписали Меморандум о сотрудничестве
Продлены полномочия членов Наблюдательного совета AccessBank
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ