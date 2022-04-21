Джонсон верит, что несмотря на скандал с вечеринками останется на посту премьера Великобритании до выборов

Премьер Великобритании Борис Джонсон считает, что несмотря на крупный скандал удержится на посту премьера и потому сможет участвовать в следующих парламентских выборах в качестве лидера Консервативной партии, сообщает Sky News.
"Борис Джонсон заявил, что намерен участвовать в следующих всеобщих выборах в качестве лидера Консервативной партии", - говорится в сообщении. Джонсон также не намерен подавать в отставку с поста премьера.
"Лучшее, что можно сделать для народа, для парламента, - это сосредоточиться на той работе, выполнения которой от нас ждут избиратели", - приводит его слова телеканал.
Выборы в британский парламент запланированы на 2024 год.
Кроме того, как сообщает Sky News, в среду вечером правительство призвало отложить ключевое голосование в Палате общин по вопросу о проведении парламентского расследования в отношении Джонсона и его заявлений по вопросу вызвавших политический скандал вечеринок. В правительстве предлагают не проводить такое голосование до завершения полицейского расследования и публикации отчета.
"Это позволит депутатам иметь в своем распоряжении все факты при принятии решения", - пояснили в правительстве.
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