В Азербайджане в ближайшее время примут стратегию информационной безопасности - Набиев

Стратегия по информационной безопасности и кибербезопасности Азербайджана на 2022-2027 годы готова и будет принята в ближайшее время, заявил министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев.

По словам Набиева, в рамках этой стратегии Азербайджан превратится "в одну из ведущих стран региона и мира в области информационной безопасности".