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Транспорт и связь 22.04.2022 21:29

В Азербайджане в ближайшее время примут стратегию информационной безопасности - Набиев

Стратегия по информационной безопасности и кибербезопасности Азербайджана на 2022-2027 годы готова и будет принята в ближайшее время, заявил министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев.

По словам Набиева, в рамках этой стратегии Азербайджан превратится "в одну из ведущих стран региона и мира в области информационной безопасности".

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МИНИСТР, КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ, СТРАТЕГИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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