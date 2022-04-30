Выполнявший рейс из Баку в Нахчыван самолет AZAL вернулся в аэропорт вылета

Самолет авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (AZAL), следовавший из Баку в Нахчыван, по техническим причинам вернулся в аэропорт вылета, сообщили в субботу в пресс-службе AZAL.

«Капитан воздушного судна авиакомпании «Азербайджанские авиалинии», выполнявший рейс J2253 Баку-Нахчыван, по техническим причинам принял решение вернуться в аэропорт вылета», - говорится в сообщении пресс-службы национального перевозчика Азербайджана в фейсбуке.

Там добавили, что самолет успешно приземлился в Международном аэропорту Гейдар Алиев в 12:40.

Р.Керимов