Отставки Пашиняна не будет - Чахоян

В аппарате премьер-министра Армении в ответ на требования оппозиции отставки Никола Пашиняна и назначения новых выборов заявили, что граждане республики год назад сделали свой выбор, отставки премьера не будет.

"Отставки не будет. Граждане Армении всего год тому назад сделали свой выбор. Армения - не сирота, чтобы каждый год требовать отставки и новых выборов", - написал заместитель главы аппарата премьера Тарон Чахоян в своей соцсети.

В Ереване с 17 апреля проводятся организованные парламентской оппозицией и различными оппозиционными группами антиправительственные акции, шествия и митинги. Новая волна протестов в Армении началась после выступления премьера Никола Пашиняна в парламенте, где он предложил "опустить планку в вопросе статуса Карабаха" и высказался за подписание соглашения о мире с Азербайджаном.