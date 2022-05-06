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Регион 06.05.2022 16:31

Отставки Пашиняна не будет - Чахоян

В аппарате премьер-министра Армении в ответ на требования оппозиции отставки Никола Пашиняна и назначения новых выборов заявили, что граждане республики год назад сделали свой выбор, отставки премьера не будет.

"Отставки не будет. Граждане Армении всего год тому назад сделали свой выбор. Армения - не сирота, чтобы каждый год требовать отставки и новых выборов", - написал заместитель главы аппарата премьера Тарон Чахоян в своей соцсети.

В Ереване с 17 апреля проводятся организованные парламентской оппозицией и различными оппозиционными группами антиправительственные акции, шествия и митинги. Новая волна протестов в Армении началась после выступления премьера Никола Пашиняна в парламенте, где он предложил "опустить планку в вопросе статуса Карабаха" и высказался за подписание соглашения о мире с Азербайджаном.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР, ОППОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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