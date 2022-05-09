Алиев отмечает расширение перспектив двустороннего сотрудничества с Саудовской Аравией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принял генпрокурора Саудовской Аравии шейха Сауда бин Абдуллу Аль Муаджиба, сообщает сайт главы государства.

Подчеркнув успешное сотрудничество двух стран в различных сферах, Алиев отметил высокий уровень политических отношений.

Президент подчеркнул, что Азербайджан питает особую симпатию к Королевству Саудовская Аравия. Потому что Королевство Саудовская Аравия – одна из немногих стран в мире, которая не установила никаких дипломатических отношений с Арменией из-за нахождения азербайджанских земель под армянской оккупацией.

“Азербайджан высоко ценит эту позицию. Освобождение наших земель в результате 44-дневной войны показало армянскую дикость и разрушение всего на освобожденных землях, в том числе 65 из 67 мечетей армянами”, - подчеркнул Алиев.

Также отметив, что с момента восстановления территориальной целостности страны расширились возможности для сотрудничества в экономической сфере, в том числе в энергетике, президент выразил удовлетворение интересом крупных компаний Королевства Саудовская Аравия к Азербайджану.

В качестве хорошего примера Алиев назвал закладку фундамента ветряной электростанции в Азербайджане компанией ACWA Power.

“Подчеркнув, что Азербайджан и Саудовская Аравия поддерживают друг друга в международных организациях, глава государства сказал, что увеличение контактов между гражданами, взаимных визитов и число туристов создали хорошую основу для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества”, - отмечается в сообщении.

Президент Ильхам Алиев выразил уверенность, что визит шейха Сауда бин Абдаллы Аль Муаджиба будет способствовать развитию двусторонних отношений.

Стороны также обменялись мнениями о перспективах сотрудничества.

Х.Насирзаде