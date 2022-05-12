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Дальнее зарубежье 12.05.2022 21:45

Сенат США готовится изучить возможные заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО

Глава комитета Сената США по международным отношениям Боб Менендес объявил, что комитет ведет подготовку к рассмотрению возможных заявок Финляндии и Швеции на присоединение к НАТО, сообщил телеканал CNN.

"Сенатор-демократ Боб Менендес, председатель комитета Сената США по международным отношениям, сказал в четверг, что его комитет "уже работает с целью гарантировать быстрое рассмотрение" членства Финляндии и Швеции в НАТО, если они подадут заявки на это", - отмечает телеканал.

В свою очередь замглавы комитета республиканец Джим Риш на странице в твиттере выразил поддержку стремлению властей Финляндии войти в НАТО. Сенатор назвал озвученные в четверг такие планы финских властей "грандиозным шагом вперед - в будущее трансатлантической безопасности".

CNN напоминает, что для одобрения Вашингтоном приема новых членов в НАТО минимум две трети Сената США должны проголосовать за этот шаг.

Ранее в четверг президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер страны Санна Марин высказались за незамедлительное членство страны в НАТО. В свою очередь, депутаты финского парламента, как ожидается, уже на следующей неделе могут окончательно утвердить решение о подаче заявки на вступление в НАТО.

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Тэги: США, ФИНЛЯНДИЯ, НАТО, ПОДДЕРЖКА


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