ЕС отдает приоритет поставкам Украине тяжелой военной техники - чиновник

Европейский союз будет адаптировать свою военную помощь Украине в расчете на долгий вооруженный конфликт и будет отдавать преимущество поставкам тяжелой военной техники.

"Мы считаем, что уже имеем дело с затяжной войной на истощение. Конфликт будет долгим, и на поле боя главное зависит от устойчивости усилий Украины. (...) Перед таким же вызовом и оказалась и Россия", - заявил журналистам высокопоставленный чиновник ЕС, комментируя программу предстоящей во вторник встречи министров обороны стран союза.

"ЕС намерен адаптировать свою помощь Украине к долгому военному конфликту, - отметил он. - Сейчас приоритет стран-членов ЕС - как можно точнее отвечать на запросы украинцев, а эти запросы состоят в поставках тяжелого вооружения".

Исход конфликта, по словам чиновника, выступавшего на условии анонимности, зависит от того, какая из стран, Украины или Россия, быстрее истощит свои военные ресурсы, в том числе в живой силе, вооружении и боеприпасах.

Поддержка Киева Европейским союзом и другими союзниками, по его словам, играет "критически важную роль, потому что Украина рассчитывает на наше вооружение и ресурсы".

С начала конфликта ЕС ассигновал уже 1,5 млрд евро на поставки вооружений Украине.