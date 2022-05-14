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Дальнее зарубежье 14.05.2022 17:40

Глава МИД ФРГ заявила, что Швеция и Финляндия самостоятельно могут решить, вступать им в НАТО или нет

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Швеция и Финляндия самостоятельно могут решить вопрос о вступлении в НАТО.

"Страны могут самостоятельно принимать решение об участии в оборонных альянсах, это касается Швеции и Финляндии", - заявила она в субботу по итогам встречи глав МИД стран G7.

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Тэги: ФРГ, МИД, НАТО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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