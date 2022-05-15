Госсекретарь США верит в возможность консенсуса по членству Финляндии и Швеции в НАТО

Глава госдепа США Энтони Блинкен заявил, что верит в возможность консенсуса по вопросу о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО.

"В том, что касается Швеции и Финляндии, то это - процесс. НАТО - это место, в котором принято обсуждать проблемы, когда они возникают... Я верю, что в итоге у нас будет консенсус", - сказал он на пресс-конференции в Берлине.