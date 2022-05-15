В планах Путина на следующей неделе мероприятие по вопросам нефтяной отрасли

Президент РФ Владимир Путин на предстоящей неделе проведет совещание по ситуации в различных отраслях экономики, у него также запланировано мероприятие по вопросам нефтяной отрасли, сообщает программа "Москва.Кремль.Путин" ("Россия-1"). В понедельник президент России примет лидеров стран ОДКБ. Помимо саммита, ожидаются и двусторонние встречи глав государств.

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