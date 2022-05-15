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СНГ 15.05.2022 21:40

В планах Путина на следующей неделе мероприятие по вопросам нефтяной отрасли

Президент РФ Владимир Путин на предстоящей неделе проведет совещание по ситуации в различных отраслях экономики, у него также запланировано мероприятие по вопросам нефтяной отрасли, сообщает программа "Москва.Кремль.Путин" ("Россия-1").

В понедельник президент России примет лидеров стран ОДКБ. Помимо саммита, ожидаются и двусторонние встречи глав государств.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВЛАДИМИР ПУТИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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