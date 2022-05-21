Агдамский «Карабах» в девятый раз стал чемпионом Азербайджана по футболу.

В субботу в матче последнего, XXVIII тура, «Карабах» нанес поражение бакинскому «Нефтчи», прошлогоднему победителю турнира (4-1). Впрочем, этот матч уже не имел турнирного значения, поскольку «Карабах» (69 очков) досрочно обеспечил себе чемпионство, равно как и «Нефтчи» (50 очков) - второе место.

Интрига заключалась в том, кто замкнет тройку призеров. В итоге третье место занял коллектив «Зиря» (47 очков), сыгравший вничью с «Шамахы» (0-0).

Лучшим бомбардиром чемпионата Азербайджана по футболу стал бразилец Кади из «Карабаха», в активе которого 12 голов.

Путевки в еврокубки получили «Карабах» (Лига чемпионов), «Нефтчи», «Зиря» и «Габала» (все - Лига конференций).

Р.Керимов