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Происшествия 25.05.2022 20:31

В Азербайджане возбудили уголовное дело в отношении солдата за самовольное оставление места несения службы

Военная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в отношении военногослужащего N-й воинской части Минобороны, солдата Меликова Азиза Солтанпаша оглу по статье о самовольном оставлении воинской части или места службы.

В среду в ведомстве отметили, что после поступления в Военную прокуратуру материалов было проведено расследование, по результатам которого возбуждено уголовное дело по статье 333.2 Уголовного кодекса Азербайджана (Самовольное оставление воинской части или места службы).

По этой статье предусмотрено содержание в дисциплинарной воинской части на срок до двух лет.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМИЯ, ВОЕННАЯ ПРОКУРАТУРА


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