В Азербайджане возбудили уголовное дело в отношении солдата за самовольное оставление места несения службы

Военная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в отношении военногослужащего N-й воинской части Минобороны, солдата Меликова Азиза Солтанпаша оглу по статье о самовольном оставлении воинской части или места службы.
В среду в ведомстве отметили, что после поступления в Военную прокуратуру материалов было проведено расследование, по результатам которого возбуждено уголовное дело по статье 333.2 Уголовного кодекса Азербайджана (Самовольное оставление воинской части или места службы).
По этой статье предусмотрено содержание в дисциплинарной воинской части на срок до двух лет.
Азербайджан стал полноправным членом мирового сообщества - председатель Исполкома СНГ
Гасанов обсудил с техдиректором компании «Baykar» перспективы ВТС
Алиев утвердил соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере между Азербайджаном и Латвией
Венгрия по-прежнему против нефтяного эмбарго против РФ, требует от ЕК решения проблемы энергобезопасности
Грузоперевозки по коридору Север-Юг за 3-5 лет могут вырасти до 30-50 млн тонн в год - Новак
Equinor передала Роснефти свои доли участия в четырех СП, подписала соглашение о выходе из Харьягинского СРП
ИВ Сумгайыта направит около 250 тыс. манатов на закупку мусорных контейнеров
ГААД получит 2,1 млн манатов на стротельство автодороги в Евлахском районе
Алиев поручил проанализировать потенциал развития АПК и туризма в Зангилане
Еврокомиссия предлагает механизм, повышающий эффективность поиска подпадающих под санкции активов
Федрезерв поздно отреагировал на инфляцию из-за «смазанных» за время пандемии статданных - Бернанке
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
16 команд Бакинской высшей школы нефти вышли в финал Teknofest
В Бакинской высшей школе нефти состоялась церемония закрытия III Международных научных конференций студентов и юных исследователей
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ