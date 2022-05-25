В Азербайджане возбудили уголовное дело в отношении солдата за самовольное оставление места несения службы

Военная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в отношении военногослужащего N-й воинской части Минобороны, солдата Меликова Азиза Солтанпаша оглу по статье о самовольном оставлении воинской части или места службы.

В среду в ведомстве отметили, что после поступления в Военную прокуратуру материалов было проведено расследование, по результатам которого возбуждено уголовное дело по статье 333.2 Уголовного кодекса Азербайджана (Самовольное оставление воинской части или места службы).

По этой статье предусмотрено содержание в дисциплинарной воинской части на срок до двух лет.