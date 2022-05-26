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Спецпосланник США по Ирану не уверен в возможности восстановить СВПД

Ситуация с восстановлением Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в данный момент неопределенная, заявил на слушаниях в Сенате США спецпосланник по Ирану Роберт Мэлли.

"В среду он заявил Сенату о туманных перспективах восстановления сделки и сказал, что ситуация в лучшем случае неопределенная, несмотря на почти год переговоров о восстановлении соглашения", - сообщает американское издание The Hill.

В обращении к сенатскому комитету по международным отношениям Мэлли подчеркнул, что США продолжат отвергать требования Ирана, которые не соответствуют условиям СВПД.

Мэлли отметил, что в Вашингтоне не питают "иллюзий", будто Иран, даже вернувшись к соблюдению СВПД, перестанет быть угрозой для США и их союзников. Однако, объяснил спецпосланник, если у Ирана не будет ограничений в его ядерной программе, он за недели может произвести достаточно расщепляющих материалов для производства ядерной бомбы - прежде, чем США смогут хотя бы зафиксировать такую активность.

Он добавил, что администрация США в случае заключения любого соглашения по восстановлению СВПД затем передаст его на рассмотрение в Конгресс США.

В 2015 году Иран и страны "шестерки" - пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия - заключили Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), ядерное соглашение, согласно которому Тегеран должен ограничить развитие своей ядерной программы исключительно мирными целями. Были согласованы специальные параметры, включая уровень обогащения урана, допуск на иранские ядерные объекты инспекторов МАГАТЭ в обмен на пошаговое снятие санкций. США в 2018 году в одностороннем порядке вышли из СВПД и возобновили действие антииранских санкций, что привело к постепенному отказу Тегерана от соблюдения некоторых условий сделки.

Впоследствии с апреля по декабрь 2021 года Иран и ряд мировых держав провели несколько раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД. США напрямую в них не участвуют.

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Тэги: США, ИРАН, СВПД, МНЕНИЕ


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