Алиев посещает Зангиланский район

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг посещает Зангиланский район, сообщает сайт главы государства. Глава государства ознакомился с ходом строительства международного аэропорта «Зангилан», а также мечети. Президент также принял участие в закладке фундамента музейного комплекса «Оккупации и Победы». Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».