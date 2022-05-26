Нефть резко дорожает, Brent превысила $117 за баррель

Нефтяные котировки ускорили рост вечером в четверг, причем котировки сорта Brent обновили максимумы с начала марта на опасениях дефицита топлива на мировом рынке.

Июльские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:28 подорожали на $3,27 (2,87%) - до $117,3 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на июль на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась к этому времени на $3,75 (3,4%) - до $114,08 за баррель.

Как сообщило Минэнерго США в среду, коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 20 мая, уменьшились примерно на 1 млн баррелей, тогда как эксперты в среднем ожидали их снижения на 2,13 млн баррелей.

Товарные запасы бензина снизились на 482 тыс. баррелей, дистиллятов - увеличились на 1,66 млн баррелей. Ожидалось уменьшение запасов бензина на 2,13 млн баррелей и повышение запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

"Американские водители уже платят больше на заправках, и грядущий летний автосезон может усугубить сложившийся тренд. Запасы обычно сокращаются за летние месяцы, а резервы бензина в Штатах уже на 8% ниже сезонной нормы", - сказал аналитик Third Bridge Питер Макнелли.

"Нефтеперерабатывающие предприятия начали реагировать на сокращение запасов нефтепродуктов на рынке, - добавили аналитики ING. - Загруженность мощностей увеличилась на 1,4 процентного пункта и достигла 93,2%, что является максимальным показателем с конца 2019 года".

Дополнительные опасения за баланс спроса и предложения топлива на глобальном рынке вызывают продолжающиеся попытки стран Европейского союза ввести запрет на поставки нефти из России.