Лидеры стран ЕС обсудят Украину, энергетику

Лидеры стран-членов ЕС на саммите 30-31 мая обменяются мнениями по ситуации на Украине, темам энергетики, продовольственной безопасности и обороны, заявил в пятницу глава Евросовета Шарль Мишель.
"Мы соберемся на специальную встречу 30-31 мая, чтобы продолжить дискуссии по Украине, энергетике, продовольственной безопасности, теме обороны", - говорится в опубликованном ЕС приглашении на саммит, направленном Мишелем всем участникам.
При этом среди тем не значится предложение об эмбарго на российскую нефть. Ранее на этой неделе премьер Венгрии Виктор Орбан призвал не проводить на саммите обсуждения этой темы, так как пока шансов на компромиссное решение не видит.
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