Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8282 RUR   0.0265 GBR   2.1507 TRY   0.1039

Цена на нефть

26.05 $/bbl +/- WTI 114.09 +3.76 Brent 117.40 +3.37

Погода в Баку

  ночь день

Происшествия 28.05.2022 22:17

Молодой человек подорвался на мине в Физулинском районе Азербайджана - Генпрокуратура

Молодой человек получил многочисленные осколочные ранения при подрыве на мине в освобожденном Физулинском районе Азербайджана, сообщили в субботу в генеральной прокуратуре страны.

Там отметили, что в Физулинскую районную прокуратуру поступила информация о том, что 28 мая примерно в 18:00 на освобожденной от оккупации территории района ранения получил Хаял Абдуллаев, 1999 года рождения.

В ходе расследования было установлено, что Абдуллаев, занимавшийся сельскохозяйственными работами, «получил ранения в результате подрыва на мине на территории села Горазилли», сообщила Генпрокуратура в своем телеграм-канале.

В ведомстве добавили, что в Физулинской районной прокуратуре ведется расследование по данному факту.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МИНА, ИНЦИДЕНТ, ГЕНПРОКУРАТУРА


Похожие новости


Скончался сотрудник стройкомпании, подорвавшийся на мине в Лачинском районе В Карабахе на мине подорвался бульдозер Гражданин Азербайджана подорвался на мине в Физули В Азербайджане экскаватор подорвался на мине, пострадавших нет Минобороны РФ сообщило о гибели офицера армии Азербайджана и ранении российского военного из-за взрыва мины в Карабахе В Азербайджане гражданское лицо подорвалось на мине вблизи линии фронта

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az