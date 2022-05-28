Молодой человек подорвался на мине в Физулинском районе Азербайджана - Генпрокуратура

Молодой человек получил многочисленные осколочные ранения при подрыве на мине в освобожденном Физулинском районе Азербайджана, сообщили в субботу в генеральной прокуратуре страны.

Там отметили, что в Физулинскую районную прокуратуру поступила информация о том, что 28 мая примерно в 18:00 на освобожденной от оккупации территории района ранения получил Хаял Абдуллаев, 1999 года рождения.

В ходе расследования было установлено, что Абдуллаев, занимавшийся сельскохозяйственными работами, «получил ранения в результате подрыва на мине на территории села Горазилли», сообщила Генпрокуратура в своем телеграм-канале.

В ведомстве добавили, что в Физулинской районной прокуратуре ведется расследование по данному факту.

Р.Керимов