Азербайджан в 2022г поставит в Италию до 10 млрд кубометров газа

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов подтвердил, что поставки газа в Италию в 2022 году будут на уровне 9,5 млрд кубометров.

На встрече с заместителем министра по вопросам экологического перехода Италии Ваннией Гавой в рамках Бакинской энергетической недели (Baku Energy Week) «он отметил, что до конца года экспорт газа в Италию по краткосрочным и долгосрочным контрактам прогнозируется на уровне 9,5 млрд кубометров».

Глава Минэнерго добавил, что за счет увеличения мощностей Трансадриатического газопровода (ТАР) поставки газа могут быть увеличены не только для Италии, но и для других стран Европы.

В информации Минэнерго отмечается, что в ходе встречи стороны обменялись мнениями о сотрудничестве с итальянскими компаниями в сфере возобновляемой энергетики, а также поддержке процесса разминирования на освобожденных территориях Азербайджана.

В 2021 году объем поставок азербайджанского газа в Италию составил порядка 7 млрд кубометров.

Поставки азербайджанского газа в Европу начались в конце декабря 2020 года по TAP, являющемуся компонентом Южного газового коридоа (ЮГК).

Общая протяженность TAP составляет 878 км, из которых 550 км проходит через северную часть Греции, 215 км - через территорию Албании, 105 км - через Адриатическое море и 8 км - по территории Италии.

Совладельцы проекта: компания SOCAR (20%), BP (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagas (16%) и Axpo (5%).

Стоимость проекта - 4,5 млрд евро. Закладка фундамента TAP состоялась 17 мая 2016 года в Греции.

Р.Керимов