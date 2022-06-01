Азербайджан в 2022г поставит в Италию до 10 млрд кубометров газа

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов подтвердил, что поставки газа в Италию в 2022 году будут на уровне 9,5 млрд кубометров.
На встрече с заместителем министра по вопросам экологического перехода Италии Ваннией Гавой в рамках Бакинской энергетической недели (Baku Energy Week) «он отметил, что до конца года экспорт газа в Италию по краткосрочным и долгосрочным контрактам прогнозируется на уровне 9,5 млрд кубометров».
Глава Минэнерго добавил, что за счет увеличения мощностей Трансадриатического газопровода (ТАР) поставки газа могут быть увеличены не только для Италии, но и для других стран Европы.
В информации Минэнерго отмечается, что в ходе встречи стороны обменялись мнениями о сотрудничестве с итальянскими компаниями в сфере возобновляемой энергетики, а также поддержке процесса разминирования на освобожденных территориях Азербайджана.
В 2021 году объем поставок азербайджанского газа в Италию составил порядка 7 млрд кубометров.
Поставки азербайджанского газа в Европу начались в конце декабря 2020 года по TAP, являющемуся компонентом Южного газового коридоа (ЮГК).
Общая протяженность TAP составляет 878 км, из которых 550 км проходит через северную часть Греции, 215 км - через территорию Албании, 105 км - через Адриатическое море и 8 км - по территории Италии.
Совладельцы проекта: компания SOCAR (20%), BP (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagas (16%) и Axpo (5%).
Стоимость проекта - 4,5 млрд евро. Закладка фундамента TAP состоялась 17 мая 2016 года в Греции.
Р.Керимов
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