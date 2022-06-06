Мировые центробанки в апреле закупили 19,4 т золота - WGC

Мировые центробанки, по предварительным данным, в апреле закупили 19,4 тонны золота в золотовалютные резервы после продаж 9,4 тонны в марте, подсчитал World Gold Council (WGC). Крупнейшими покупателями были Узбекистан (8,7 тонны), Турция (5,6 тонны) и Казахстан (5,3 тонны). Продавали золото в основном Германия (0,9 тонны), Мексика и Чехия (по 0,1 тонны).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».