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Бизнес и законодательство 06.06.2022 13:02

Мировые центробанки в апреле закупили 19,4 т золота - WGC

Мировые центробанки, по предварительным данным, в апреле закупили 19,4 тонны золота в золотовалютные резервы после продаж 9,4 тонны в марте, подсчитал World Gold Council (WGC).

Крупнейшими покупателями были Узбекистан (8,7 тонны), Турция (5,6 тонны) и Казахстан (5,3 тонны).

Продавали золото в основном Германия (0,9 тонны), Мексика и Чехия (по 0,1 тонны).

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Тэги: МИР, ЦБ, ЗОЛОТО, ЗАКУПКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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