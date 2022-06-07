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Дальнее зарубежье 07.06.2022 11:49

Макрон обещает урегулировать спор Софии и Скопье, мешающий вступлению Северной Македонии в ЕС

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что готов встретиться в Париже "когда придет время", с руководителями Болгарии и Северной Македонии, чтобы содействовать заключению двустороннего соглашения, которое позволит Скопье приступить к переговорам о присоединении к ЕС.

По сообщению Елисейского дворца, на которое ссылается газета Le Figaro, Франция, председательствующая в Совете ЕС до конца июня, поддерживает поиск решения в споре между двумя странами.

Такое заявление президентская канцелярия сделала после переговоров Макрона с болгарским президентом Руменом Радевым и премьер-министром Северной Македонии Димитаром Ковачевским. Во время этих переговоров президент Франции выразил "полную поддержку соглашению между двумя странами, которое способствовало бы добрососедским отношениям" и "укрепляло бы европейскую перспективу Северной Македонии", цитирует издание коммюнике Елисейского дворца.

Газета напоминает, что с ноября 2020 года Болгария блокирует процесс вступления Северной Македонии в ЕС по причине разногласий, касающихся языка и истории двух стран. В частности, София не признает существование македонского языка, считая его диалектом болгарского, а также возражает против заявлений о наличии в Болгарии "македонского меньшинства", считая искусственным формирование во времена Югославии "македонской нации".

До этого препятствия Северная Македония долгие годы противостояла вето Греции на название страны, пока Скопье и Афины не договорились в 2018 году добавить слово "Северная" к прежнему, доставшемуся от Югославии, названию. В 2019 году страна была официально переименована.

В настоящее время пять государств являются кандидатами на вступление в Европейский союз: Албания, Северная Македония, Сербия, Турция, Черногория.

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Тэги: ЕС, ФРАНЦИЯ, СЕВМАКЕДОНИЯ


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