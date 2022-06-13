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13.06.2022 10:56

ИВ Шеки направит около 3 млн манатов на завершение строительства нового административного здания

Исполнительная власть (ИВ) города Шеки направит 2 млн 875 тыс. 635,03 манат на работы по завершению строительства своего нового административного здания.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным сайта www.tender.gov.az, с этой целью заключен контракт с ООО «Azin Construction».

Как сообщалось ранее, в 2020 году ИВ Шеки заключила контракт с ОАО "Промышленно-строительная инвестиционная корпорация Akkord" на строительство нового административного здания Исполнительной власти города. Стоимость договора составляла 3 млн 624,82 тыс. манатов.

Э.Шафиев

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Тэги: ИВ, ШЕКИ, ТЕНДЕР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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