ИВ Шеки направит около 3 млн манатов на завершение строительства нового административного здания

Исполнительная власть (ИВ) города Шеки направит 2 млн 875 тыс. 635,03 манат на работы по завершению строительства своего нового административного здания. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным сайта www.tender.gov.az, с этой целью заключен контракт с ООО «Azin Construction». Как сообщалось ранее, в 2020 году ИВ Шеки заключила контракт с ОАО "Промышленно-строительная инвестиционная корпорация Akkord" на строительство нового административного здания Исполнительной власти города. Стоимость договора составляла 3 млн 624,82 тыс. манатов. Э.Шафиев

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