Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

02.06 $/bbl +/- WTI 116.87 +1.61 Brent 117.61 +1.32

Погода в Баку

  ночь день

Регион 13.06.2022 22:15

Почти 70% граждан Грузии поддерживают решение не присоединяться к санкциям против РФ - опрос

Решение грузинского правительства не присоединяться к санкциям против России одобряют 69,8% опрошенных в Грузии граждан, сообщает в понедельник грузинская телекомпания "Имеди", по заказу которой опрос был проведен грузинским международным центром общественного мнения и маркетинга GORBI.

Не согласны с решением правительства 27,1%, не смогли дать однозначный ответ или отказались отвечать 3,1%.

По информации телекомпании, опрос проводился в период 2-7 июня 2022 года, в масштабах Грузии был опрошен 1001 респондент, погрешность может составлять 3%.

В опросе также большинство респондентов высказались против того, чтобы Грузия была втянута в войну против РФ.

На этот вопрос 83,6% ответили, что Грузия не должна принимать участие в войне, 11,5% считают, что должна, а 4,9% не смогли ответить на вопрос.

Согласно опросу, 28,5% опрошенных считают, что больше всех в открытии в Грузии "второго фронта" против РФ заинтересована оппозиционная партия "Единое национальное движение", 12,4% считают, что больше всех в этом заинтересована Россия, также 12,4%, что США, 8,6% считают, что власти Украины, 2,1%, что власти Грузии, 1,2%, что Евросоюз, 12,6% считают, что никто не заинтересован, а 22,2% не смогли дать однозначный ответ.

Кроме этого, опрос показал, что большинство граждан не поддерживают просьбы оппозиции к Западу ввести санкции против лидеров правящей партии Грузии "Грузинская мечта".

В частности, 66,2% с этим не согласны, 28,9% согласны, а 4,9% ответили, что не знают.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, РОССИЯ, САНКЦИИ, ОПРОС


Похожие новости


Глава парламента Грузии назвал причину отказа от введения санкций против России Грузия поддерживает Украину, но не присоединится к санкциям против России - премьер Более 20 тыс. россиян прибыли в Грузию в последние дни Грузия скорректирует экономическую политику в условиях санкций против РФ, осторожна в вопросе закрытия неба В НАТО заявляют, что политика открытых дверей остается в силе, и у России нет права вето на решения альянса Гарантии невступления Украины и Грузии в НАТО являются для РФ императивом - Рябков

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az