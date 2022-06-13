Почти 70% граждан Грузии поддерживают решение не присоединяться к санкциям против РФ - опрос

Решение грузинского правительства не присоединяться к санкциям против России одобряют 69,8% опрошенных в Грузии граждан, сообщает в понедельник грузинская телекомпания "Имеди", по заказу которой опрос был проведен грузинским международным центром общественного мнения и маркетинга GORBI.

Не согласны с решением правительства 27,1%, не смогли дать однозначный ответ или отказались отвечать 3,1%.

По информации телекомпании, опрос проводился в период 2-7 июня 2022 года, в масштабах Грузии был опрошен 1001 респондент, погрешность может составлять 3%.

В опросе также большинство респондентов высказались против того, чтобы Грузия была втянута в войну против РФ.

На этот вопрос 83,6% ответили, что Грузия не должна принимать участие в войне, 11,5% считают, что должна, а 4,9% не смогли ответить на вопрос.

Согласно опросу, 28,5% опрошенных считают, что больше всех в открытии в Грузии "второго фронта" против РФ заинтересована оппозиционная партия "Единое национальное движение", 12,4% считают, что больше всех в этом заинтересована Россия, также 12,4%, что США, 8,6% считают, что власти Украины, 2,1%, что власти Грузии, 1,2%, что Евросоюз, 12,6% считают, что никто не заинтересован, а 22,2% не смогли дать однозначный ответ.

Кроме этого, опрос показал, что большинство граждан не поддерживают просьбы оппозиции к Западу ввести санкции против лидеров правящей партии Грузии "Грузинская мечта".

В частности, 66,2% с этим не согласны, 28,9% согласны, а 4,9% ответили, что не знают.